Критиковавшему полицию активисту продлили срок ареста

24 февраля Хатаинский районный суд Баку продлил еще на месяц срок предварительного заключения Эльнуру Гасанову, активисту Наримановской районной организации Партии Народного Фронта.

Как сообщили из ПНФА, Эльнур Гасанов, позвонил родственникам после суда и сообщил, что за 3 месяца, пока он находился в тюрьме, в отношении него не проводилось никаких следственных действий.

"Эльнур Гасанов арестован по обвинению в хранении наркотиков, обвинение он не признает, связывает свое задержание с критическим выступлением в адрес руководства Главного управления дорожной полиции МВД", - говорится в сообщении ПНФА.

Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий сотрудников дорожной полиции.