Критиковавшему полицию активисту продлили срок ареста
24 февраля Хатаинский районный суд Баку продлил еще на месяц срок предварительного заключения Эльнуру Гасанову, активисту Наримановской районной организации Партии Народного Фронта.
Как сообщили из ПНФА, Эльнур Гасанов, позвонил родственникам после суда и сообщил, что за 3 месяца, пока он находился в тюрьме, в отношении него не проводилось никаких следственных действий.
"Эльнур Гасанов арестован по обвинению в хранении наркотиков, обвинение он не признает, связывает свое задержание с критическим выступлением в адрес руководства Главного управления дорожной полиции МВД", - говорится в сообщении ПНФА.
Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий сотрудников дорожной полиции.
-
- Общество
- 24 февраль 2024 18:49
-
Общество
-
- 24 февраль 2024, 18:49
24 февраля Хатаинский районный суд продлил срок ареста еще на 3 месяца (до 29 мая) журналистке Наргиз Абсаламовой, задержанной по уголовному делу сотрудников интернет-издания "Абзас-медиа".
-
- 24 февраль 2024, 13:02
В воскресенье, 25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью в некоторых местах есть вероятность кратковременных осадков, подует умеренный северо-восточный ветер.
-
23 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова начались заключительные выступления обвиняемых.
-
- 23 февраль 2024, 15:42
В субботу, 24 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ночью и утром ожидаются кратковременные дожди, подует северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +1 +3°, днем +4 +6°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологи.
Написать отзыв