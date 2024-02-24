Суд продлил срок ареста журналистки Наргиз Абсаламовой еще на 3 месяца
24 февраля Хатаинский районный суд продлил срок ареста еще на 3 месяца (до 29 мая) журналистке Наргиз Абсаламовой, задержанной по уголовному делу сотрудников интернет-издания "Абзас-медиа".
Ее адвокат Ровшана Рагимли заявила, что обвинение основывало свои доводы о продлении срока ареста на том, что журналисткак может скрыться, если окажется на свободе и создать препятствия расследованию.
Продление расследования было обосновано тем, что направлены запросы, будут приглашены другие виновные. Однако, продление содержания под стражей незаконно, заявила адвокат.
В суде Наргиз Абсаламова вновь отвергла обвинения, заявил, что арестована за журналистскую деятельность.
Отметим, что с 20 ноября 2023 года пятеро сотрудников «Абзас Медиа» были арестованы по ложному обвинению (контрабанда).
Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.
Общество
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