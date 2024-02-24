Суд продлил срок ареста журналистки Наргиз Абсаламовой еще на 3 месяца

24 февраля Хатаинский районный суд продлил срок ареста еще на 3 месяца (до 29 мая) журналистке Наргиз Абсаламовой, задержанной по уголовному делу сотрудников интернет-издания "Абзас-медиа".

Ее адвокат Ровшана Рагимли заявила, что обвинение основывало свои доводы о продлении срока ареста на том, что журналисткак может скрыться, если окажется на свободе и создать препятствия расследованию.

Продление расследования было обосновано тем, что направлены запросы, будут приглашены другие виновные. Однако, продление содержания под стражей незаконно, заявила адвокат.

В суде Наргиз Абсаламова вновь отвергла обвинения, заявил, что арестована за журналистскую деятельность.

Отметим, что с 20 ноября 2023 года пятеро сотрудников «Абзас Медиа» были арестованы по ложному обвинению (контрабанда).

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.