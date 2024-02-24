В воскресенье в Баку ожидается ветер, горах – снег
В воскресенье в Баку ожидается ветер, горах – снег
В воскресенье, 25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью в некоторых местах есть вероятность кратковременных осадков, подует умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +1-+3°, днем+3-+5°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Местами ожидается туман, подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 0-+4° тепла, днем +5-+8°, в горах ночью +3-+8°, в высокогорьях -11-16°, днем 0-5°.
Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах возможен гололед.
-
-
- Общество
- 24 февраль 2024 18:49
Общество
-
- 24 февраль 2024, 20:45
24 февраля Хатаинский районный суд Баку продлил еще на месяц срок предварительного заключения Эльнуру Гасанову, активисту Наримановской районной организации Партии Народного Фронта.
-
- 24 февраль 2024, 18:49
24 февраля Хатаинский районный суд продлил срок ареста еще на 3 месяца (до 29 мая) журналистке Наргиз Абсаламовой, задержанной по уголовному делу сотрудников интернет-издания "Абзас-медиа".
-
23 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова начались заключительные выступления обвиняемых.
-
- 23 февраль 2024, 15:42
В субботу, 24 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ночью и утром ожидаются кратковременные дожди, подует северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +1 +3°, днем +4 +6°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологи.
Написать отзыв