В воскресенье в Баку ожидается ветер, горах – снег

В воскресенье в Баку ожидается ветер, горах – снег

В воскресенье, 25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью в некоторых местах есть вероятность кратковременных осадков, подует умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +1-+3°, днем+3-+5°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Местами ожидается туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-+4° тепла, днем +5-+8°, в горах ночью +3-+8°, в высокогорьях -11-16°, днем 0-5°.

Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах возможен гололед.