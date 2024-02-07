Согласно результатам exit-poll Ильхам Алиев набирает более 90% голосов
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев согласно результатам exit-poll набирает на выборах главы государства более 90 процентов голосов.
Согласно опросам, проведенным Центром мониторинга общественного мнения ("Rəy"), за Алиева проголосовали 92,60% избирателей.
Примерно столько же 92,4% Алиев набирает согласно результатам exit-poll Центра социальных исследований Азербайджана.
По результатам exit-poll американской организации Oracle Advisory Group Алиев получил 93,9% голосов избирателей.
Остальные кандидаты набирают количество голосов в пределах погрешности и располагаются в следующей последовательности -
Захид Орудж, Фазиль Мустафа, Гудрат Гасангулиев, Эльшад Мусаев, Рази Нуруллаев и Фуад Алиев.
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