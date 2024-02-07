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(9 часов назад)
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Согласно результатам exit-poll Ильхам Алиев набирает более 90% голосов

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев согласно результатам exit-poll набирает на выборах главы государства более 90 процентов голосов.

Согласно опросам, проведенным  Центром мониторинга общественного мнения ("Rəy"),  за Алиева проголосовали 92,60% избирателей.

Примерно столько же 92,4%  Алиев набирает согласно результатам exit-poll Центра социальных исследований Азербайджана.

По результатам exit-poll американской организации Oracle Advisory Group Алиев получил 93,9% голосов избирателей.

Остальные кандидаты набирают количество голосов в пределах погрешности и располагаются в следующей последовательности -

Захид Орудж, Фазиль Мустафа, Гудрат Гасангулиев, Эльшад Мусаев, Рази Нуруллаев и Фуад Алиев.

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