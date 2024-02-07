Внеочередные президентские выборы не были свободными и справедливыми – «Мусават»

Партия «Мусават» обнародовала предварительное заключение по состоявшимся 7 февраля внеочередным выборам президента Азербайджана.

В распространенном пресс-службой партии документе указывается, что «внеочередные выборы президента были назначены без каких-либо предварительных общественных обсуждений, без объяснения народу причин их проведения.

Назначение выборов в зимний период, когда протяженность дня короткая и со множеством праздников создало дополнительные трудности для политических сил, которые являются альтернативой действующей власти на выборах и чьи ресурсы ранее были незаконно ограничены.

Партия «Мусават» призвала власти Азербайджана предпринять шаги по созданию демократических условий для выборов, освобождению политзаключенных, обеспечению прав на свободу собраний, свободу выражения мнений, а также созданию условий для претендентов представительства в избирательных комиссиях.

Эти предложения, выдвинутые партией «Мусават» по созданию равных конкурентных условий в ходе избирательной кампании, остались без ответа. Напротив, преследования политических оппонентов и политически мотивированные аресты продолжались даже после назначения досрочных выборов.

В связи с этим, партия «Мусават» приняла решение не принимать участие во внеочередных президентских выборах.

В документе также отмечается, что внеочередные выборы был назначены без политической необходимости.

Это решение фактически послужило созданию неконкурентных условий для того, чтобы глава страны Ильхам Алиев стал президентом в пятый раз, далее говорится в заключении «Мусават».

При этом, указывается, что власти Азербайджана в последние годы продолжили свою деятельность в направлении полной ликвидации условий равной политической конкуренции в стране и установления однопартийной политической системы.

Были внесены реакционные изменения в законы о медиа и политических партий.

В заявлении также указывается на то, что внеочередные выборы проводились в условиях сохранения контроля правящей силы над избирательными комиссиями.

«Мусават» также указывает на разницу в один миллион между данными госкомстата о численности населения старше 18 лет и сведениями ЦИК о численности избирателей.

В ходе предвыборной кампании большинство кандидатов не доводили до электората свои платформы, не проводили массовые митинги, не давали обещаний и в целом не проводили агитационную кампанию. В ходе наблюдений, проведенных в день выборов, были выявлены такие нарушения, как «неявка большинства избирателей на избирательные участки», «предоставление возможности группам избирателей проголосовать несколько раз на разных избирательных участках посредством так называемых «каруселей», а также вбросы в урны для голосования бюллетеней по несколько штук. Все это свидетельствует о том, что озвученные ЦИК цифры по явке избирателей преувеличены в несколько раз, считает «Мусават».

Партия приходит к мнению, что «внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики, состоявшиеся 7 февраля 2024 года, не были свободными и справедливыми» и не отражают волеизъявление народа.

«Эти выборы, как и другие выборы, прошедшие в нашей стране в последние годы, не соответствовали обязательствам, взятым перед ООН, ОБСЕ и другими влиятельными международными институтами», - далее говорится в заявлении.

Партия «Мусават» требует аннулирования результатов внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики и проведения новых демократических выборов, соответствующих международным стандартам и отражающим волю народа.