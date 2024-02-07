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(9 часов назад)
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

На президентских выборах явка составила 76,73 %

На президентских выборах 7 февраля явка избирателей составила 76,73 %, сообщил на брифинге представитель ЦИК Фарид Оруджев.

В частности, проголосовали 4 млн. 971 тыс. 32 избирателя.

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