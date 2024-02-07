На президентских выборах явка составила 76,73 %
На президентских выборах 7 февраля явка избирателей составила 76,73 %, сообщил на брифинге представитель ЦИК Фарид Оруджев.
В частности, проголосовали 4 млн. 971 тыс. 32 избирателя.
-
- Политика
- 7 февраль 2024 21:20
-
Политика
-
- 7 февраль 2024, 23:38
На внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля по предварительным данным лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.
-
- 7 февраль 2024, 22:07
В заявлении партии напоминается, что она бойкотировала эти выборы в связи с отсутствием условий для честной политической конкуренции, проведением властями политики подавления свобод граждан, репрессий против критиков власти и журналистов.
-
- 7 февраль 2024, 21:20
Партия «Мусават» обнародовала предварительное заключение по состоявшимся 7 февраля внеочередным выборам президента Азербайджана.
-
- 7 февраль 2024, 20:38
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев согласно результатам exit-poll набирает на выборах главы государства более 90 процентов голосов.
Написать отзыв