ПНФА заявила о не признании результатов выборов 7 февраля
Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявила о не признании результатов внеочередных президентских выборов 7 февраля.
В заявлении партии напоминается, что она бойкотировала эти выборы в связи с отсутствием условий для честной политической конкуренции, проведением властями политики подавления свобод граждан, репрессий против критиков власти и журналистов.
Как далее говорится в документе, выборы 7 февраля не были реальным волеизъявлением народа, поскольку прошли в обстановке полного отсутствия конкуренции, тотального подавления прав и свобод, атмосфере страха и угроз.
«Объявленные результате не отражают волю народа и нелегитимны», - далее сказано в документе.
ПНФА заявляет, что будет использовать все конституционные средства для того, чтобы добиться проведения свободных и справедливых выборов.
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