ПНФА заявила о не признании результатов выборов 7 февраля

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявила о не признании результатов внеочередных президентских выборов 7 февраля.

В заявлении партии напоминается, что она бойкотировала эти выборы в связи с отсутствием условий для честной политической конкуренции, проведением властями политики подавления свобод граждан, репрессий против критиков власти и журналистов.

Как далее говорится в документе, выборы 7 февраля не были реальным волеизъявлением народа, поскольку прошли в обстановке полного отсутствия конкуренции, тотального подавления прав и свобод, атмосфере страха и угроз.

«Объявленные результате не отражают волю народа и нелегитимны», - далее сказано в документе.

ПНФА заявляет, что будет использовать все конституционные средства для того, чтобы добиться проведения свободных и справедливых выборов.