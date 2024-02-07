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(9 часов назад)
ПНФА заявила о не признании результатов выборов 7 февраля
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

ПНФА заявила о не признании результатов выборов 7 февраля

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявила о не признании результатов внеочередных президентских выборов 7 февраля.

В заявлении партии напоминается, что она бойкотировала эти выборы в связи с отсутствием условий для честной политической конкуренции, проведением властями политики подавления свобод граждан, репрессий против критиков власти и журналистов.

Как далее говорится в документе, выборы 7 февраля не были реальным волеизъявлением народа, поскольку прошли в обстановке полного отсутствия конкуренции, тотального подавления прав и свобод,  атмосфере страха и угроз.

«Объявленные результате не отражают волю народа и нелегитимны», - далее сказано в документе.

ПНФА заявляет, что будет использовать все  конституционные средства для того, чтобы добиться проведения свободных и справедливых выборов.

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