Фейки или видеодоказательства нарушений на выборах?

Государственные структуры Азербайджана называют фейками распространившиеся в сетях видеозаписи о незаконных действиях на избирательных участках 7 февраля - в день проведения внеочередных президентских выборов.

Активные избиратели и наблюдатели сообщают о нарушениях на выборах. Избиратель Акиф Гурбанов разместил в сети снятое закрепленной на нем скрытой камерой видео, в котором он обвиняет участковую избирательную комиссию в выдаче избирательных бюллетеней жителям других районов, не имеющих открепительных документов для голосования в другом участке. Видео снято в 35-м Хатаинском (Баку) избирательном округе, в 17-м участке.

Журналисты Toplum TV показали схему "карусель" в 2 и 3 участках 6-го Джулфа-Ордубадского (Нахчыван) избирательного округа. "Карусель" - одни и те же люди по несколько раз голосуют на разных избирательных участках. "Карусель" применялась также в Садарякском районе Нахчывана - сообщает сайт HamamTimes.

Mikroskopmedia показало видеозапись с установленных ЦИК камер наблюдения в 113-м Гах-Шекинском избирательном округе. В 9-м участке камера установлена так далеко от урны, что видеть количество вбрасываемых бюллетеней невозможно, - сообщает ресурс.

В 9-м участке 65-го Сальян-Билясувар-Нефтчалинского округа камера зафиксировала вброс в урну пачки бюллетеней.

В 32-м участке 90-го Агсуинского округа также зафиксирован вброс пачки бюллетеней - сообщает Mikroskop Media.

В сайте Meydan TV размещены видеозаписи, на которых видны одни и те же избиратели голосующие в различных участках. "Два гражданина голосуют во втором, 27-м Сабунчинском округе, в 4-м участке. Затем они же голосуют в пятом участке", - объясняет видео сайт.

https://www.facebook.com/search/top?q=se%C3%A7ki

Граждане сообщают о нарушениях закона о выборах в социальной странице ЦИК. Мубариз Нагиев пишет о том, что пришел на участок и не нашел своего имени в списке избирателей. потом оказалось. что его имя записано в совсем другом избирательном участке, к которому Нагиев не имеет отношение.

Гюлнара Закир возмушается тем, что достигшая 18-летия ее дочь не получила по почте уведомление о необходимости голосовать с указанием номера и места избирательного участке. "Как они создают списки избирателей, имеющих право выбирать", - спрашивает она ЦИК.

Мария Мамедова пишет о том, что несколько дней не может найти свое имя в списках избирателей по Хатаинскому (Баку) избирательному округу.

Государственные структуры выступили с опровержениями некоторых видеозаписей о нарушениях на выборах.

"7 февраля в соцсетях распространено видео, в котором в урну для голосования брошена пачка бюллетеней. Сообщается о том, что запись сделана на участке №21 Сумгайытского третьего избирательного округа №44. В совместном заявлении Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (АР) и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности АР говорится, что указанное видео является фейком, не отражающим реальности. В ходе расследования было установлено, что это видео снято 8 сентября 2019 года в другой стране", - сообщает сайт Oxu.az.

В официальной странице в Facebook сайта Microskopmedia, функционирующего за рубежом, демонстрируются кадры, на которых якобы два члена избирательного участка подходят к урне и бросают в нее пачку бюллетеней. В публикации отмечается, что инциденты якобы произошли сегодня в 12:07 и 12:15 на участке №9 избирательного округа №65 Сальян - Билясувар - Нефтчала. Данная информация оказалась фейком, не найдя подтверждения, - сообщил тот же инфорационный ресурс, не ссылаясь на источник опровержения.

В Азербайджане завершились президентские выборы. 93,9% избирателей Азербайджана проголосовали за Ильхама Алиева, - сообщает бюллетень про exit poll от Oracle Advisory Group. Результаты исследования следующие:

– Ильхам Алиев - 93,9 %

– Захид Орудж - 1,8 %

– Рази Нуруллаев - 0,9 %

– Фазиль Мустафа - 1,5 %

– Эльшад Мусаев - 0,4 %

- Гудрат Гасангулиев - 1,2 %

- Фуад Алиев - 0,3 %.