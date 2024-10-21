Состояние Афгана Садыгова в тюремном госпитале осложнилось
Состояние здоровья Афгана Садыгова в тюремном госпитале ухудшилось
Состояние здоровья содержащегося в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Грузии главы азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова ухудшилось из-за продолжающейся голодовки. Об этом в понедельник агентству Turan сообщила его супруга Севиндж Садыгова, после телефонного разговора с ним.
Садыгов уже 31-е сутки проводит голодовку, требуя прекращения уголовного преследования.
«В последние дни артериальное давление Афгана понизилось до 65/55. Чтобы стабилизировать давление врачи капельно ввели ему лекарства. Тем не менее, Афган продолжает голодовку», - сказала Садыгова.
Только после его настойчивых требований ему позволили связаться с женой. «Афган сказал, что ему запрещают телефонные разговоры», - отметила супруга.
* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.
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