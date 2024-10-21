Состояние здоровья Афгана Садыгова в тюремном госпитале ухудшилось

Состояние здоровья содержащегося в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Грузии главы азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова ухудшилось из-за продолжающейся голодовки. Об этом в понедельник агентству Turan сообщила его супруга Севиндж Садыгова, после телефонного разговора с ним.

Садыгов уже 31-е сутки проводит голодовку, требуя прекращения уголовного преследования.

«В последние дни артериальное давление Афгана понизилось до 65/55. Чтобы стабилизировать давление врачи капельно ввели ему лекарства. Тем не менее, Афган продолжает голодовку», - сказала Садыгова.

Только после его настойчивых требований ему позволили связаться с женой. «Афган сказал, что ему запрещают телефонные разговоры», - отметила супруга.

* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.

В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.