Состояние голодающего в колонии Джахангира Гаджиева ухудшилось – адвокат
Состояние голодающего в колонии Джахангира Гаджиева ухудшилось – адвокат
У отбывающего в колонии №13 тюремное наказание бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева ухудшилось состояние здоровья. При этом он не получает квалифицированной медицинской помощи, сказал Turan адвокат Фахраддин Мехтиев, встретившийся с Гаджиевым 17 мая.
По словам адвоката, 16 мая у Гаджиева «очень высоко» поднялось кровяное давление и к нему в барак вызвали фельдшера. Двумя днями ранее бывшего банкира обследовали врачи и выявили у него гипоксию (недостаточное поступление кислорода, тканям и органам). Помимо того, Гаджиев страдает гипертонией, аритмией, проблемами щитовидной железы и в последнее время эти болезни обострились, продолжил Мехтиев.
Однако в условиях содержания в бараке, где большая скученность, эффективное лечение невозможно, подчеркнул адвокат.
А в переводе в санчасть или тюремный госпиталь Гаджиеву отказывают.
В знак протеста против отсутствия эффективной медицинской помощи Гаджиев уже с 1 по 10 мая проводил голодовку.
*Бывший председатель правления ОАО МБА Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 г. В октябре 2016 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Позже наказание было увеличено еще на 1,5 года.
Гаджиев обвиняется в присвоении растрате денежных сумм в размере до 4 млрд. манатов. Однако его адвокаты заявили, что эти обвинения не были подкреплены достоверными доказательствами.
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