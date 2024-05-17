«Для такой богатой страны как Азербайджан показатель минимальной заработной платы просто смешной»

Министерству труда и социальной защиты поручено до 1 июля текущего года подготовить и представить соответствующие предложения по замене ежемесячной минимальной заработной платы на почасовую минимальную заработную плату.

Что это значит? Как рассчитать почасовую минимальную заработную плату?

Минимальная заработная плата в Азербайджане составляет 345 манатов. Смогут ли люди получать больше, если будет применяться почасовая оплата?

На вопросы ASTNA по этой теме отвечает юрист Акрам Гасанов.

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Вопрос: Министерству труда и социальной защиты поручено до 1 июля текущего года подготовить и представить соответствующие предложения по замене ежемесячной минимальной заработной платы почасовой минимальной заработной платой. Что это значит?

Ответ: Пока речь идет только о подготовке предложений. Об этом сказано в пункте 3 Дорожной карты на 2024 год по внедрению улучшений и коммуникаций в соответствующей сфере, связанной с индикатором «Рабочая сила» отчета “Business Ready” Группы Всемирного Банка. Эта карта была утверждена председателем Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, первым заместителем премьер-министра Ягубом Эйюбовым 2 апреля 2024 года. Задание должно быть выполнено до 1 июля 2024 года.

То есть это процесс, который развивается в рабочем порядке, это этап обсуждения. Однозначного решения правительства о переходе на это правило пока нет. Просто наше общество еще не привыкло к обобществлению обсуждений государственных органов. Любую информацию у нас представляют так, словно решение уже принято. То, что этот вопрос уже объявлен общественности в прозрачном порядке - положительный момент. Отныне мы все можем выступать с предложениями. Нас уже не подвергают насмешкам когда вопрос вносится в Милли Меджлис как законопроект, мол, что вы предлагаете?! То есть, когда дело уже сделано.

В общем, я думаю, что проблема носит более технический характер. То есть расчет минимальной заработной платы на ежемесячной или почасовой основе в конечном итоге ничего не меняет. Просто ежемесячный показатель будет разделен на часы, и все. В настоящее время ежемесячный показатель составляет 345 манатов. В неделю 40 рабочих часов. Это, примерно составляет 160-168 часов в месяц. Часовой показатель составляет порядка двух манатов. Как говорится, что в лоб, что по лбу. Практически в месяцы, когда рабочих дней много (например, май, июль), работник будет зарабатывать больше, а в месяцы, когда их мало (например, февраль, март), - меньше.

Вопрос: Как будет рассчитываться эта сумма?

Ответ: Государство установит почасовую минимальную заработную плату, и работодатель не сможет установить в трудовом договоре почасовую заработную плату ниже этой суммы. Например, как я уже говорил ранее, предположим, что эта сумма составит 2 маната (возможно будет выше). Работодатель учтет это при определении еженедельного 40-часового режима работы в трудовом договоре.

Вопрос: С какой целью это вводится?

Ответ: Цель, по всей вероятности, техническая. То есть, чтобы каждый получал соответствующую реально отработанным часам зарплату. Большую в месяц с большим количеством рабочих дней или наоборот. В большинстве западных стран заработная плата также является почасовой. Вероятно, в случае если это решение будет принято, то в трудовых договорах также будет прописан почасовой расчет заработной платы.

Вопрос: Смогут ли люди в таком случае получать большую зарплату?

Ответ: В месяц в котором большее количество рабочих дней - да. Но в месяц с небольшим количеством рабочих дней - нет. Например, март из-за большого количества праздничных дней самый короткий месяц. Следовательно, если установлена почасовая заработная плата, то в марте работник будет зарабатывать меньше. Но, например, в июле он заработает больше. А годовой показатель будет примерно таким же, как и сейчас.

Вопрос: Не приведет ли это к злоупотреблениям со стороны работодателей, несправедливости между работниками? То есть не станет ли работодатель приписывать работнику которому пожелает больше часов, отличать его от других? Как будет регулироваться этот вопрос?

Ответ: Это маловероятно. Потому что работодатель и сейчас может написать работнику меньше часов и дать ему меньшую месячную зарплату. Ведь месячная зарплата работнику в каждом конкретном случае выплачивается по фактически отработанным дням (часам).

Вопрос: Не приведет ли это к черной бухгалтерии, к росту черных зарплат?

Ответ: Нет. Как я уже было сказано, уже сейчас ежемесячная зарплата выплачивается в соответствии с фактическим рабочим временем. То есть черная бухгалтерия останется такой же как и сейчас. Из-за этого ее больше не станет.

Вопрос: Каковы Ваши предложения?

Ответ: Каким будет расчет заработной платы - почасовой, еженедельный или ежемесячный не так уж и важно. Это техническая проблема. Главное, чтобы показатель минимальной заработной платы в Азербайджане отражал реальную потребность, был справедливым и соответствовал международным обязательствам нашей страны. Так, Азербайджан с 1992 года присоединился к Международному пакту «Об экономических, социальных и культурных правах». В соответствии с пунктом 7 этого документа каждый должен иметь справедливую заработную плату, которая обеспечивает удовлетворительное проживание. С 2004 года мы присоединились к Европейской Социальной Хартии. Согласно пункту 4 этого документа, наше государство обязано признать право работников на оплату труда в той мере, в какой это обеспечит достойный уровень жизни работникам и их семьям. Согласно заключению Европейского комитета по социальным правам, заработная плата, обеспечивающая достойный уровень жизни работника и его семьи, должна составлять не менее 60% от средней заработной платы по стране. Среднемесячная заработная плата в настоящее время составляет 985,3 маната. Таким образом, достойная заработная плата, то есть минимальная заработная плата, должна составлять 591,18 маната. А у нас она всего 345 манатов. То есть примерно 58% от требуемой суммы. Вот это настоящая проблема. Это нужно решать. Для такой богатой страны как Азербайджан показатель минимальной заработной платы просто смешной.