Количество такси сокращается, как будут зарабатывать на жизнь старые таксисты?

Индустрия такси в Азербайджане претерпевает значительные изменения в связи с вступлением в силу новых правил, что приводит к сокращению количества такси на дорогах. По данным Агентства наземного транспорта Азербайджана (ANTA), юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заниматься таксомоторными перевозками, теперь должны иметь соответствующие разрешения. Это включает в себя получение свидетельства об окончании школы и регистрационной карточки для транспортных средств не старше 15 лет. После 1 июля 2024 года право на регистрацию будут иметь только автомобили возрастом менее восьми лет.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, операторам такси грозят штрафы, если они передают заказы водителям без соответствующих разрешений. Этот шаг направлен на оптимизацию сектора услуг такси и развитие профессионального рынка труда, но он вызывает опасения по поводу средств к существованию многих нынешних водителей такси, особенно тех, кто управляет старыми автомобилями.

ANTA выразило обеспокоенность по поводу возможного повышения стоимости проезда, заявив, что цены на услуги такси по-прежнему будут определяться рыночной конкуренцией и взаимным согласием сторон. Агентство утверждает, что новые правила повысят профессионализм и качество работы таксомоторной отрасли.

Эксперт по транспорту Рауф Агамирзаев рассказал об этих изменениях в интервью программе "Сложный вопрос". Агамирзаев подчеркнул ненормальность сложившейся ситуации, когда в столице работает чрезмерное количество недорогих такси из-за неадекватного общественного транспорта и стареющего автобусного парка. Он объяснил искусственно заниженные цены на такси демпинговой практикой агрегаторов такси и преобладанием старых транспортных средств, что привело к увеличению числа поездок на короткие расстояния, что привело к заторам на дорогах и сбоям в работе.

Говоря о потенциальной потере рабочих мест в результате запрета на использование старых автомобилей, Агамирзаев предположил, что вынужденные таксисты могли бы найти работу в других секторах. В Баку ощущается заметная нехватка водителей общественного транспорта, и те, кто получит необходимые лицензии, могут легко перейти на управление автобусами. Кроме того, в стране растет спрос на водителей грузовиков.

Агамирзаев подчеркнул, что улучшение инфраструктуры общественного транспорта имеет решающее значение для нормализации транспортной системы. Это включает в себя соблюдение графика движения, создание выделенных полос для общественного транспорта и внедрение надежной системы штрафов и отзыва лицензий для поддержания порядка и эффективности.

Для многих таксистов новые правила создают серьезные проблемы. Водители, которые до сих пор пользовались старыми транспортными средствами для получения средств к существованию, теперь должны рассмотреть альтернативные варианты, такие как модернизация своих автомобилей, получение новых сертификатов или переход на другие формы занятости. Усилия правительства по профессионализации отрасли направлены на создание более устойчивой и эффективной транспортной системы, но успех этого перехода будет зависеть от наличия поддержки и возможностей для пострадавших водителей.

С приближением крайнего срока, назначенного на 1 июля, индустрия такси в Азербайджане находится на перепутье. Внедрение этих правил знаменует собой переход к более регулируемому и профессиональному рынку, но дальнейший путь потребует тщательного управления для обеспечения удовлетворения потребностей как водителей, так и пассажиров.