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(4 часа назад)
Встреча Хикмета Гаджиева с Джейком Салливаном

Встреча Хикмета Гаджиева с Джейком Салливаном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Встреча Хикмета Гаджиева с Джейком Салливаном

Помощник президента   Азербайджана Хикмет Гаджиева в рамках визита в США 17 мая встретился в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«В Белом доме состоялась очень содержательная встреча с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, и мы рассмотрели двустороннее сотрудничество между нашими странами и перспективы дальнейшего развития отношений. Также обсуждались региональные и глобальные проблемы. Мы также обменялись мнениями по вопросам продвижения мира в регионе и процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений», - написал Гаджиев в социальной платформе X.

 

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