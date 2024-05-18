Встреча Хикмета Гаджиева с Джейком Салливаном

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиева в рамках визита в США 17 мая встретился в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«В Белом доме состоялась очень содержательная встреча с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, и мы рассмотрели двустороннее сотрудничество между нашими странами и перспективы дальнейшего развития отношений. Также обсуждались региональные и глобальные проблемы. Мы также обменялись мнениями по вопросам продвижения мира в регионе и процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений», - написал Гаджиев в социальной платформе X.