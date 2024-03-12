Состояние Назима Бейдермирли в СИЗО продолжает ухудшаться

Состояние содержащегося под арестом экс-депутата парламента Азербайджана и предпринимателя Назима Бейдермирли ухудшилось, сообщила его супруга Фарида Байдемирли.

Уже длительное время у него высокий уровень артериального давления.

«Вчера, мы говорили по телефону. Более недели его давление держитяся на уровне 150/90, у него учащенный пульс, острая дыхательная недостаточность», - сказала Фарида Байдемирли.

По ее словам, вот уже две недели ее супруг лишен прогулок на открытом воздухе. Обращение к руководству пенитенциарной службы с просьбой допустить к олбследованию Байдемирли гражданских врачей не удовлетворено.

«После того, как мы предали огласке ухудшение состояние здоровья Назима, к нему прислали кардиолога. Он провел ЭКГ и ЭХО обследования, рекомендовал сдать кровь на анализы и по результатам обследований, начать лечение. Однако никаких результатов обследования представлено не было, равно как и лечения», - отметила супруга.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе и Главным медицинским управлением Минюста не удалось.

*Н. Бейдемирли был задержан 4 июля 2023 г. Управлением по борьбе с оргпреступностью МВД по обвинению в нарушении ст. 182.2.4 (Вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) УК.

На следующий день, суд арестовал его на 4 месяца. Бейдемирли отверг обвинение, назвал его сфабрикованным. По его словам, истинная причина ареста – поддержка им протестов жителей села Сёюдлю Гедабейского района против загрязнения окружающей среды.

1 сентября в отношении Бейдемирли было выдвинуто еще одно обвинение – нарушение ст. 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК. По словам адвоката, это обвинение основано на том, что якобы Бейдемирли в 1996 г. в городе Липецке РФ вымогал у кого-то деньги. Правозащитники признали Бейдемирли политзаключенным