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(9 часов назад)
Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса

Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса

В июне Милли Меджлис проведет внеочередную сессию, сообщила 31 мая на заседании парламента спикер Сахиба Гафарова.  О созыве внеочередной сессии обратились 80 депутатов.

Как правило, внеочередные сессии созываются каждый год в июне в связи с необходимостью завершения работы над законопроектами, которые не успели принять на весенней сессии. 

Для созыва внеочередной сессии необходимо обращение как минимум 42 депутатов.

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