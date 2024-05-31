Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса
Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса
В июне Милли Меджлис проведет внеочередную сессию, сообщила 31 мая на заседании парламента спикер Сахиба Гафарова. О созыве внеочередной сессии обратились 80 депутатов.
Как правило, внеочередные сессии созываются каждый год в июне в связи с необходимостью завершения работы над законопроектами, которые не успели принять на весенней сессии.
Для созыва внеочередной сессии необходимо обращение как минимум 42 депутатов.
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