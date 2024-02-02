Спикер парламента Чехии: Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана

1 февраля в Милли Меджлисе состоялась встреча спикера Сахибы Гафаровой с чешским коллегой Маркетой Пекаровой Адамовой, прибывшую в Азербайджан с официальным визитом.

В ходе беседы Сахиба Гафарова осудила действия Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении Азербайджана, обвинив Страсбург в «двойных стандартах».

В ответ Маркета Пекарова Адамова отметила, что парламентарии Чехии не участвовали в обсуждении вопроса, связанного с Азербайджаном и не голосовали за него.

Она также заявила, что «Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, а Чехия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Чехия за продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира и спокойствия на Южном Кавказе».

Гостья также отметила, что Чехия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах. Она подчеркнула, что в возглавляемую ею делегацию входят представители деловых кругов и высших учебных заведений, что является намерений Чехии продолжать диалог с Азербайджаном в различных сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития межгосударственного и межпарламентского сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщила пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджана.