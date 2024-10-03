Срок ареста обвиняемых по делу издания Toplum Tv продлены еще на 3 месяца

Срок ареста обвиняемых по делу издания Toplum Tv продлены еще на 3 месяца

Хатаинский районный суд Баку сегодня удовлетворил ходатайства следствия о продлении сроков предварительного заключения обвиняемых по делу Toplum TV.

Так, на три месяца продлены сроки ареста директора Института демократических инициатив (ИДИ) Акифа Гурбанова, члена ИДИ Руслана Иззятли, активиста Илькина Амрахова, учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и сотрудников этого издания: Мушфига Джаббара и Али Зейналова.

Адвокат заявили о необоснованности содержания фигурантов дела под стражей и намерен подать апелляции на решения суда.

Вопрос о продлении срока ареста еще одного активиста Рамина Бабаева будет рассмотрен предположительно 4 октября.

*6-8 марта были задержаны 9 журналистов Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.