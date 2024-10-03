Правозащитная организация предупреждает: репрессии против гражданского общества в Азербайджане усиливаются
Правозащитная организация предупреждает: репрессии против гражданского общества в Азербайджане усиливаются
Фонд домов прав человека (HRHF) в понедельник осудил эскалацию подавления гражданского общества в Азербайджане в своем заявлении на Варшавской конференции по человеческому измерению, назвав арест известного активиста Анара Мамедли ярким примером продолжающихся репрессий.
Выступая на панели демократических институтов, представитель HRHF Дэйв Элсероуд подчеркнул ухудшающуюся ситуацию с независимыми голосами в стране. «Азербайджан имеет давнюю и хорошо документированную историю подавления критических голосов», — заявил Элсероуд. Он заявил, что за последний год власти усилили репрессии, выдвинув против оставшихся независимых организаций гражданского общества и СМИ необоснованные, но суровые уголовные обвинения.
Элсероуд выделил случай Анара Мамедли, главы Центра мониторинга выборов и изучения демократии и члена Human Rights House Azerbaijan. Мамедли был арестован 29 апреля по сфабрикованным обвинениям вскоре после того, как его организация опубликовала критический анализ февральских президентских выборов и объявила о создании новой коалиции по климатической справедливости перед COP29. Элсероуд отметил, что задержание Мамедли последовало вслед за его участием во встрече по человеческому измерению в Вене, где он публично осудил фальсифицированные выборы в Азербайджане и нарушения прав человека.
«Арест и продолжающееся содержание под стражей Анара не происходят изолированно», — добавил Элсероад. Он отметил, что с 2023 года власти Азербайджана усилили репрессии в отношении правозащитников, адвокатов, независимых журналистов, оппозиционных политиков, активистов гражданского общества и ученых. Эти широкомасштабные репрессии, предупредил Элсероад, грозят искоренить все формы инакомыслия и законную правозащитную работу, особенно в преддверии COP29 и предстоящих внеочередных президентских и парламентских выборов, которые подверглись критике со стороны миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ за отсутствие конкурентоспособности и демократических стандартов.
Также представитель HRHF подтвердив, сделанные в тот же день, заявления официальных лиц Европейского союза и США, приветствовал их внимание к ситуации с правами человека в Азербайджане. Он призвал государства-участники рассмотреть необходимость участия Азербайджана в Конференции по человеческому измерению и настоятельно призвал их предпринять шаги перед COP29, чтобы оказать давление на власти Азербайджана с целью отмены репрессивных мер.
Варшавская конференция, посвященная демократическим институтам, стала свидетелем возросшего участия организаций гражданского общества и связывает это с продолжающимися репрессиями в Азербайджане. В заявлении фонда подчеркивается растущая международная обеспокоенность ситуацией с правами человека в Азербайджане и сокращением пространства для гражданского общества в стране.
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