США и Европа используют российские активы в интересах Украины

США и Европа используют российские активы в интересах Украины

В четверг Соединенные Штаты заявили, что работают с Европой над обеспечением использования российских активов в интересах Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

В среду ЕС одобрил использование процентов от конфискованных российских активов для оказания помощи в вооружении Украины и финансировании восстановления страны.

"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы гарантировать использование нами, остающихся замороженными активов, во благо Украины", - заявил Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN.

Он также подтвердил, что Вашингтон планирует новые пакеты военной помощи Украине «в ближайшие недели».