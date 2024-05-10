США и Европа используют российские активы в интересах Украины
США и Европа используют российские активы в интересах Украины
В четверг Соединенные Штаты заявили, что работают с Европой над обеспечением использования российских активов в интересах Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
В среду ЕС одобрил использование процентов от конфискованных российских активов для оказания помощи в вооружении Украины и финансировании восстановления страны.
"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы гарантировать использование нами, остающихся замороженными активов, во благо Украины", - заявил Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN.
Он также подтвердил, что Вашингтон планирует новые пакеты военной помощи Украине «в ближайшие недели».
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