В Ереване и областях Армении проходят акции неповиновения

В Ереване и областях Армении проходят акции неповиновения

Глава Тавушской епархии армянской церкви Баграт Галстанян возглавил протестное движение против демаркации границы с Азербайджаном.

Вот уже несколько дней этот священник возглавляет уличные акции, которая вчера дошла до Еревана. Вечером 9 мая Галстанян выдвинул ультиматум, потребовав отставки Пашиняна.

После встречи с Кочаряном в одном из отелей Еревана, Галстанян заявил о необходимости объявления парламентом страны импичмента премьер-министру.

Тем временем, священник продолжает шествовать по улицам во главе толпы, призывая население присоединиться к акции неповиновения.

Власти Армении пока не применяют силовые методы против участников акции.

Однако, судя по всему, напряженность на улицах Еревана и других городов Армении в ближайшие дни будет возрастать.

Если противникам Пашиняна удастся сорвать процесс демаркации границы с Азербайджаном это неминуемо приведет к обострению ситуации на границе. Вывод оттуда российских военных будет только способствовать обострению.