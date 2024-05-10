В Ереване и областях Армении проходят акции неповиновения
В Ереване и областях Армении проходят акции неповиновения
Глава Тавушской епархии армянской церкви Баграт Галстанян возглавил протестное движение против демаркации границы с Азербайджаном.
Вот уже несколько дней этот священник возглавляет уличные акции, которая вчера дошла до Еревана. Вечером 9 мая Галстанян выдвинул ультиматум, потребовав отставки Пашиняна.
После встречи с Кочаряном в одном из отелей Еревана, Галстанян заявил о необходимости объявления парламентом страны импичмента премьер-министру.
Тем временем, священник продолжает шествовать по улицам во главе толпы, призывая население присоединиться к акции неповиновения.
Власти Армении пока не применяют силовые методы против участников акции.
Однако, судя по всему, напряженность на улицах Еревана и других городов Армении в ближайшие дни будет возрастать.
Если противникам Пашиняна удастся сорвать процесс демаркации границы с Азербайджаном это неминуемо приведет к обострению ситуации на границе. Вывод оттуда российских военных будет только способствовать обострению.
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