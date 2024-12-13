США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана
США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана
Избранный президент США хочет остановить ядерную программу Ирана, но при этом не разжечь новую войну. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью NBC.
Вашингтон рассматривают разные варианты против ядерной программы Ирана, один из которых - превентивный удар авиацией Израиля и США по иранским ядерным объектам, сообщила 13 декабря The Wall Street Journal.
По информации издания, советники Трампа обеспокоены тем, что экономическое давление на Тегеран не дает эффекта и рассматривают возможность боевых действий.
Согласно тем же источникам, Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что обеспокоен иранской ядерной программой и хочет остановить ее, но не разжечь новую войну с участием армии США.
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