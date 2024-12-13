США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана

Избранный президент США хочет остановить ядерную программу Ирана, но при этом не разжечь новую войну. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью NBC.

Вашингтон рассматривают разные варианты против ядерной программы Ирана, один из которых - превентивный удар авиацией Израиля и США по иранским ядерным объектам, сообщила 13 декабря The Wall Street Journal.

По информации издания, советники Трампа обеспокоены тем, что экономическое давление на Тегеран не дает эффекта и рассматривают возможность боевых действий.

Согласно тем же источникам, Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что обеспокоен иранской ядерной программой и хочет остановить ее, но не разжечь новую войну с участием армии США.