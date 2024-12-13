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(8 часов назад)
США передадут Украине тысячи ракет и сотни единиц техники

США передадут Украине тысячи ракет и сотни единиц техники

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

США передадут Украине тысячи ракет и сотни единиц техники

Администрация президента США Джо Байдена планирует поставить Украине «огромное количество оружия» в течение пяти недель, сообщает телеканал CNN.

12 декабря Байден одобрил пакет военной помощи Украине в размере $500 млн.

«С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности»,— сказал источник в президентской администрации.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что  действующая администрация будет оказывать Киеву военную поддержку до истечения срока ее полномочий - 20 января 2025 года.

8 декабря Минобороны США сообщило о пакете помощи для Украины в размере $988 млн. Это будут ракеты для систем HIMARS, беспилотники, оборудование и запчасти для артиллерийских систем, танков и бронемашин.

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