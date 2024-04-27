США отправят Украине самый большой пакет военной помощи

Администрация Байдена в пятницу объявила о выделении самого большого пакета военной помощи Украине, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Новый пакет в 6 миллиардов долларов, позволит Пентагону заказать критически важные для Киева ракеты ПВО для систем Patriot и NASAMS, а также артиллерийские снаряды, ракеты для истребителей, системы борьбы с дронами и многое другое.

Вооружения на 6 млрд. были выделены сразу после того, как в начале этой недели в Украину было отправлено из американских запасов вооружений на 1 миллиард долларов.

Оба пакета поступают в рамках средств, выделенных для Украины в размере 61 миллиард долларов, которое президент Байден подписал в среду.