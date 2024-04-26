Имрану Алиеву выдвинуто новое обвинение
Руководителю он-лайн платформы "Meclis.info" Имрану Алиеву 26 апреля выдвинуто новое обвинение, сообщили Turan его близкие.
В частности, теперь следствие обвиняет его также по ст.206.3.1 (контрабанда, совершенная неоднократно) УК Азербайджана.
Ранее Алиев обвинялся по ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц) УК.
Санкции обоих статей одинаковые – от 5 до 8 лет лишения свободы.
Однако наличие обвинений по двум указанным статьям повышает вероятность назначения наказания близкого к верхнему пределу указанных сроков.
Ужесточение наказания Имрану Алиеву странным образом совпало по времени напоминанием президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву об этом журналисте на его сегодняшней пресс-конференции в Берлине.
* Имран Алиев был задержан 18 апреля после публикации на проправительственном сайте Qafqaz.info сообщения о том, что он вместе с сотрудниками Abzas Media и Toplum TV связан с контрабандой денег.
19 апреля суд арестовал Алиева на срок два месяца. В суде он заявил о побоях и пыткам с применением электрического тока с целью дачи признательных показаний.
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