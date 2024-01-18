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(3 часа назад)
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США призвали Азербайджан и Армению заключить мирное соглашение как можно скорее

Соединенные Штаты заявили в четверг, что приветствуют мирные шаги между Арменией и Азербайджаном и настоятельно призывают стороны заключить мирное соглашение "чем раньше, тем лучше".

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Мы надеемся, что они подпишут прочный мирный договор, признав суверенитет и территориальную целостность друг друга и чем раньше, тем лучше", - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер на  брифинге, отвечая на вопросы TURAN о нынешнем состоянии мирного процесса. 

"За последний год стороны добились значительного прогресса и мы призываем их сохранить эту динамику, опираясь на прежние переговоры и заключить соглашение", - скахал Миллер.

В тоже время, он воздержался от подробностей недавнего визита и встреч старшего советника Госдера Луиса Боно в Армении.

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