США призвали Азербайджан и Армению заключить мирное соглашение как можно скорее

США призвали Азербайджан и Армению заключить мирное соглашение как можно скорее

Соединенные Штаты заявили в четверг, что приветствуют мирные шаги между Арменией и Азербайджаном и настоятельно призывают стороны заключить мирное соглашение "чем раньше, тем лучше".

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Мы надеемся, что они подпишут прочный мирный договор, признав суверенитет и территориальную целостность друг друга и чем раньше, тем лучше", - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN о нынешнем состоянии мирного процесса.

"За последний год стороны добились значительного прогресса и мы призываем их сохранить эту динамику, опираясь на прежние переговоры и заключить соглашение", - скахал Миллер.

В тоже время, он воздержался от подробностей недавнего визита и встреч старшего советника Госдера Луиса Боно в Армении.