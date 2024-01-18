Взаимные призывы к санкциям из Франции и Азербайджана
Взаимные призывы к санкциям из Франции и Азербайджана
В качестве шага, чреватого дипломатическими последствиями, Сенат Франции принял резолюцию, требующую введения санкций против Азербайджана, что вновь усилило напряженность, вызванную конфликтом в Нагорном Карабахе. Резолюция не только выражает поддержку территориальной целостности Армении, но и осуждает военные операции Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.
Всеобъемлющий документ выходит за рамки простого осуждения, излагая ряд требований, включая возвращение армян в Карабах с гарантиями их безопасности. Одним из наиболее ярких требований является "немедленный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении", что усиливает геополитические сложности, вплетающие народы.
Резолюция Сената Франции не ограничивается территориальными проблемами. В ней также осуждаются аресты политических лидеров ирредентистского режима в Карабахе, содержится призыв к развертыванию миссии ЮНЕСКО в Нагорном Карабахе. Перед миссией поставлена задача составить отчет о состоянии культурного и религиозного наследия в регионе, подчеркнув более широкие последствия конфликта.
Занимая более жесткую позицию, резолюция требует замораживания активов, принадлежащих азербайджанским лидерам, ссылаясь на "военную агрессию". Кроме того, в ней содержится призыв к жестким мерам против Азербайджана, включая введение эмбарго на импорт газа и нефти. Примечательно, что Сенат Франции не в первый раз занимает подобную позицию; аналогичная резолюция была принята в 2020 году после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.
В ответ Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана призвал правительство к решительным действиям. К ним относятся санкции против Франции, замораживание активов французских чиновников в Азербайджане, приостановление экономических отношений, выдворение французских компаний (включая Total) и запрет на участие французских компаний в государственных проектах Азербайджана. Кроме того, комитет настоятельно призывает Министерство иностранных дел рассмотреть вопрос о признании независимости Канаки, Маохи-Нуи и Корсики.
Бывший дипломат Нахид Джафаров, делясь своим мнением о разворачивающихся событиях в программе "Сложный вопрос", подчеркивает, что резолюция, будучи парламентским шагом, не имеет обязательной юридической силы. Джафаров отмечает, что напряженность в отношениях между Азербайджаном и Францией не соответствует интересам Армении, особенно в связи с тем, что премьер-министр Пашинян стремится вывести свою страну из изоляции и начать мирные переговоры с Азербайджаном.
Джафаров подчеркивает потенциальные экономические последствия, подчеркивая, что в силу различных факторов Азербайджан может понести непропорционально большое бремя от предлагаемых санкций по сравнению с Францией. Хрупкий баланс региональной геополитики выходит на первый план, поскольку последствия резолюции могут существенно повлиять на динамику отношений между странами Южного Кавказа и их европейскими коллегами.
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