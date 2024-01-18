Встреча министров обороны Азербайджана и Словакии

Вопросы развития связей между Азербайджаном и Словакией в сфере обороны 18 января были обсуждены в Баку на встрече руководителей министров военных двух стран – Закира Гасанова и Роберта Калиняка.

Как говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, стороны отметил важность развития сотрудничества в военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Калиняк поздравил азербайджанского коллегу с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Была отмечена важность расширения взаимного обмена опытом, состоялся также широкий обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.