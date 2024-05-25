США призвали Грузию  "играть по правилам", если она хочет оставаться в Западном сообществе

Джеймс О'Брайен, главный американский дипломат, отвечающий за Европу и Евразию, в пятницу призвал Грузию "играть по правилам", если она рассчитывает присоединиться к западному сообществу, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

"Если вы говорите, что хотите присоединиться к футбольному матчу, вы не можете сказать, что в нашей команде будет пятнадцать человек, а у вас семеро", - сказал он в ходе телеконференции в Вашингтоне."

Заявление О'Брайена прозвучало через день после того, как секретарь Блинкен объявил, что США введут запреты на поездки грузинских чиновников, "ответственных за подрыв демократии в Грузии, а также членов их семей. Сюда входят лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободу мирных собраний".

Хотя в заявлении Блинкена не было имен, ясно, что США готовы серьезно пересмотреть сотрудничество между США и Грузией.

"Что касается наших дополнительных действий, - объяснил О'Брайен, - то мы не публикуем список имен, но ясно даем понять, какие действия вызывают у нас особую озабоченность - это усилия по подрыву демократических процессов, и в частности, применение насилия и запугивания в отношении выражающих свое мнение".

О'Брайен также напомнил, что визовые ограничения будут нацелены не только на чиновников, но и на членов их семей. В частности, их детей, которые живут и учатся в США.

На вопрос TURAN о реакции Тбилиси на эти предупреждения Вашингтона, О'Брайен сказал: "К сожалению, насилие и угрозы против гражданского общества и оппозиционных политиков, закон, который блокирует устремления народа Грузии к европейским и трансатлантическим ценностям порождают вопрос: заинтересовано ли нынешнее руководство в этом ? Надеемся они поймут, что их собственный народ хочет в Европу и НАТО".