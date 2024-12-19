США продолжает военную помощь Украине – Нед Прайс
США продолжают оказывать военную помощь Украине – Нед Прайс
В среду Соединенные Штаты провели брифинг Совета Безопасности ООН по Украине и осудили продолжающуюся войну России.
«Президент Путин думал, что его войска войдут в Украину практически без сопротивления. Но он ошибался. Украинский народ проявил исключительную силу и стойкость”, - говорится в заявлении миссии США при ООН.
Ранее Вашингтон проинформировал нынешних и будущих членов Совçеза ООН о характере, масштабе и сфере российско-северокорейских отношений и их последствиях, сообщил журналистам заместитель представителя США в ООН Нед Прайс на брифинге в Нью-Йорке.
Касаясь последних новостей о северокорейском участии на линии фронта, он сообщил, что конфликте участвуют около 12 000 военнослужащих Северной Кореи. Среди них уже есть убитые и раненные, сказал он.
Что касается США, тоего стратегия заключается в том, чтобы дать украинским партнерам именно то, что им нужно для эффективной самообороны, отметил Прайс.
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