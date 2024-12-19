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(6 часов назад)
Азербайджан принят в  D-8

Азербайджан принят в  D-8

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан принят в D-8

19 декабря в Каире на саммите Организации экономического сотрудничества развивающихся стран D-8, Азербайджан был принят в члены этой организации, говорится в сообщении МИД Азербайджана в четверг.

Организация экономического сотрудничества D-8 объединяет восемь мусульманских стран: Бангладеш, Индонезию, Иран, Малайзию, Египет, Нигерию и Пакистан.

Она была создана  22 октября 1996 года в Стамбуле по инициативе Турции.

Посол Исиака Абдулкадир Имам из Нигерии в настоящее время является генеральным секретарем D-8, а  секретариат организации находится в Стамбуле.

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