Азербайджан принят в  D-8

19 декабря в Каире на саммите Организации экономического сотрудничества развивающихся стран D-8, Азербайджан был принят в члены этой организации, говорится в сообщении МИД Азербайджана в четверг.

Организация экономического сотрудничества D-8 объединяет восемь мусульманских стран: Бангладеш, Индонезию, Иран, Малайзию, Египет, Нигерию и Пакистан.

Она была создана 22 октября 1996 года в Стамбуле по инициативе Турции.

Посол Исиака Абдулкадир Имам из Нигерии в настоящее время является генеральным секретарем D-8, а секретариат организации находится в Стамбуле.