Число избирателей в Азербайджане снова сократилось. В чем может быть причина?

Число избирателей в Азербайджане снова сократилось. Согласно последним официальным данным, в стране насчитывается 5 876 ​​428 избирателей.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на заседании ЦИК 18 декабря. Отмечено, что эта цифра может измениться в ходе проверки: «Ведется работа по уточнению численности избирателей».

27 мая этого года ЦИК объявил, что в Азербайджане насчитывается 6 326 764 избирателей, имеющих право голоса. В феврале этого года, перед внеочередными президентскими выборами, сообщалось о 6 478 623 избирателях.

В ЦИК также сообщили агентству «Туран», что списки избирателей постоянно пересматриваются и совершенствуются: «На муниципальных выборах, которые состоятся в январе следующего года, в 118 избирательных округах на 5734 избирательных участках проголосуют более 5 876 ​​000 избирателей. Семь из 125 округов полностью состоят из внутренне перемещенных лиц, поэтому их избиратели не будут участвовать в выборах».

Подсчет избирателей в Азербайджане постоянно был предметом дебатов, подозрения время от времени высказывались как международными организациями, так и местными наблюдателями. Иногда различные государственные учреждения в Азербайджане предоставляли разные цифры относительно числа избирателей.

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы прокомментировал этот вопрос радиостанции «Азадлыг», заявив, что снижение числа избирателей на муниципальных выборах связано с тем, что в семи избирательных округах выборы не проводились.

Однако эксперт также связывает снижение числа избирателей от выборов к выборам с другими возможными причинами: «На самом деле, прояснить этот вопрос может сама Центральная избирательная комиссия. Я предполагаю, что были допущены ошибки в предыдущем увеличении числа избирателей, и они решили, что их нужно исправить».

По словам Сулейманлы, данные, опубликованные ЦИК в 2022 году, свидетельствовали об увеличении числа избирателей более чем на один миллион: «В то время ЦИК и исполнительные органы власти связывали это с ростом населения. Естественно, мы не сочли эти объяснения убедительными. В последующие периоды они, вероятно, поняли, что чем больше они увеличивают цифры, тем с худшими тенденциями они столкнутся. Если население увеличивается, число избирателей также должно пропорционально расти. Однако мы видим, что явка избирателей низкая».

Получить ответ от Госкомстата относительно последних данных по числу избирателей, озвученных ЦИК, не удалось.