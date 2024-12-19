Европарламент в своей резолюции осудил репрессии против гражданского общества и СМИ в Азербайджане

Европарламент в своей резолюции осудил репрессии против гражданского общества и СМИ в Азербайджане

Европарламент в своей резолюции осудил репрессии против гражданского общества и СМИ в Азербайджане

19 декабря Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую репрессии властей против гражданского общества и СМИ.

В преамбуле документа сказано, что с 2023 года власти Азербайджана занимаются системным подавлением гражданского общества, политической оппозиции, правозащитников, сообщества ЛГБТИ+ и независимых СМИ, которое усилилось во время COP29. B Азербайджане более 300 политзаключенных и 23 армянских военнопленных;

Политзаключенный и финалист премии имени Сахарова 2024 года Губад Ибадоглу остается под домашним арестом, хотя Европейский суд по правам человека постановил, что его состояние здоровья критическое, требующее госпитализации и срочной операции на сердце;

Активист гражданского общества Анар Мамедли находится в предварительном заключении с апреля 2024 года по надуманным обвинениям, а его здоровье ухудшается из-за отказа в медицинской помощи;

В начале декабря 2024 года власти Азербайджана арестовали журналистов MeydanTV: Айнур Ганбарову, Айтадж Ахмедову, Хаялу Агаеву, Натига Джавадлы и Айсель Умудову, а также журналистов Рамина Джабраилзаде и Ахмеда Мухтара;

Также арестован замдиректора Бакинской школы журналистики Ульви Таиров, политический активист Азер Гасымлы и правозащитник Руфат Сафаров. Всем им предъявлены политически мотивированные обвинения;

Активист-эколог Камран Мамедли подвергся нападению со стороны охранников на КС-29 и ему запрещено выезжать из страны.

В связи с вышесказанным Европарламент:

1. Решительно осуждает продолжающиеся нарушения прав человека режимом Азербайджана, включая свободу слова, объединений и мирных собраний, а также его политически мотивированное злоупотребление системой уголовного правосудия;

2. Настоятельно призывает власти Азербайджана немедленно прекратить репрессии против всех диссидентских групп и безоговорочно освободить и снять все обвинения с правозащитников, журналистов, политических и других активистов, преследуемых по сфабрикованным, политически мотивированным обвинениям;

3. Требует, чтобы власти немедленно сняли запрет на поездки Ибадоглу, безоговорочно сняли все обвинения с него и разрешили ему пройти срочное лечение за границей; выражает сожаление по поводу того, что Ибадоглу не разрешили присутствовать на церемонии вручения премии имени Сахарова или подключиться удаленно;

4. Призывает Азербайджан снять необоснованные ограничения на независимые СМИ, приведя свои законы о регистрации и финансировании неправительственных групп и СМИ в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии; требует, чтобы власти прекратили репрессии против MeydanTV, ToplumTV, Abaz Media и Kanal13;

5. Призывает ввести санкции ЕС в рамках его глобального режима санкций за нарушение прав человека в отношении должностных лиц Азербайджана, ответственных за серьезные нарушения прав человека, включая Фуада Алескерова, Вилайата Эйвазова и Али Нагиева;

6. Настаивает на том, что любое соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном, в том числе в сфере энергетики, должно быть строго обусловлено соблюдением основных прав и освобождением всех политических заключенных; призывает Комиссию приостановить действие Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики 2022 года.

За резолюцию проголосовали 434 депутата, против - 30, в голосовании не участвовали 89 депутатов.