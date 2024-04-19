США вновь раскритиковали законопроект «об иностранных агентах» Грузии

Соединенные Штаты в четверг вновь раскритиковали спорный закон об ограничении гражданского общества в Грузии (закон об иноагентсах), назвав его примером российского авторитаризма, который подрывает отношения с Западом.

«Мы были свидетелями того, как Кремль и другие репрессивные правительства использовали подобные законы для репрессий против гражданского общества и СМИ. Мы не думаем, что такого рода законы соответствуют принципам прозрачности", - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос вашингтонского корреспондента TURAN.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены этим законопроектом и его принятием в первом чтении, особенно тем, что направлен против гражданского общества и СМИ, которые являются краеугольными камнями любой демократической системы.

Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за протестами и призываем все стороны уважать свободу и мирные собрания, проявлять сдержанность и избегать эскалации или насильственных действий и уважать верховенство закона», - сказал Патель.