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(2 минуты назад)
США вновь критикуют законопроект «об иностранных агентах» Грузии

США вновь критикуют законопроект «об иностранных агентах» Грузии

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США вновь раскритиковали законопроект «об иностранных агентах» Грузии

Соединенные Штаты в четверг вновь раскритиковали спорный закон об ограничении гражданского общества в Грузии (закон об иноагентсах), назвав его примером российского авторитаризма, который подрывает отношения с Западом.

«Мы были свидетелями того, как Кремль и другие репрессивные правительства использовали подобные законы для  репрессий против гражданского общества и СМИ. Мы не думаем, что такого рода законы соответствуют принципам  прозрачности", - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос вашингтонского корреспондента TURAN.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены этим законопроектом и его принятием в первом чтении, особенно тем, что направлен против гражданского общества и СМИ, которые являются краеугольными камнями любой демократической системы.

Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за протестами и призываем все стороны уважать свободу и мирные собрания, проявлять сдержанность и избегать эскалации или насильственных действий и уважать верховенство закона», - сказал Патель.

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