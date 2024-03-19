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(2 часа назад)
Столтенберг призвал Ереван и Баку заключить мир

Столтенберг призвал Ереван и Баку заключить мир

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Столтенберг призвал Ереван и Баку заключить мир

Находящийся в Ереване Генсек НАТО Йенс Столтенберг, провел 19 марта встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Касаясь стабильности на Южном Кавказе, Столтенберг призвал Армению и Азербайджан достичь соглашения, которое проложит путь к нормализации отношений и прочному миру. «Это важно для евроатлантической безопасности, поскольку ситуация становится более опасной», — подчеркнул он и отметило, что «НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении, а также ее мирные устремления». Об этом говорится в пресс-релизе НАТО о содержании встречи.

Генеральный секретарь предупредил также, что «если Путин добьется успеха на Украине, то есть реальный риск, что его агрессия на этом не остановится, а другие авторитарные игроки обретут смелость», — сказал он.

Солтенберг призвал всех партнеров по НАТО «сделать все возможное, чтобы Путин не победил в агрессивной войне».

Генсек НАТО также подчеркнул приверженность Армении обеспечить демократический контроль над своими вооруженными силами и  борьбе с коррупцией, укреплению демократических институтов и верховенства закона.

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