Суд Баку приговорил иранца к 12 годам за шпионаж

Суд Баку приговорил иранца к 12 годам за шпионаж

В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор гражданину Ирана Гаеди Мохаммад Наджаф оглу, обвиняемому в шпионаже на территории Азербайджана.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

О задержании иностранного гражданина Служба госбезопасности Азербайджана сообщила в марте прошлого года.

Отмечалось, что Гаеди, 1994 г.р. получил задание собирать информацию, представляющую государственную тайну, чтобы использовать ее в ущерб безопасности Азербайджана.

В частности, речь шла об информации, касающейся персональных данных о сотрудниках правоохранительных органов, установления с ними личных отношений и вовлечения их в негласное сотрудничество с иностранной разведкой.

Он был привлечен к уголовной ответственности по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана.