Суд отказал Тофигу Ягублу в переводе под домашний арест
Суд отказал Тофигу Ягублу в переводе под домашний арест
Наримановский районный суд Баку 31 мая оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе члена Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофига Ягублу под домашний арест.
Об этом Turan сообщила дочь политика Нигяр Хази.
По ее словам, на решение суда будет подана апелляционная жалоба.
«Отец в суде заявил, что обвинение ложное и является заказом политической власти. Он сказал, что его преследуют за критику власти», - сказала Н.Хази.
*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов.
Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.
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