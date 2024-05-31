Можно ли подписать мирное соглашение до COP29?

Многолетние переговоры между Азербайджаном и Арменией по мирному договору достигли критического этапа, и, как сообщается, обе стороны пришли к согласию по основным принципам, оставив нерешенными лишь некоторые вопросы. Это мнение было высказано после встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы 10 мая, на которой министры "приветствовали прогресс в делимитации и достигнутые в этом отношении соглашения".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил этот прогресс 29 мая, заявив, что "основные принципы были согласованы, остались детали". Однако конкретные пункты соглашения и разногласия общественности не разглашаются.

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу в беседе с Turan указал на внешнее влияние и внутренние радикальные группировки как на основные препятствия на пути подписания мирного договора. "Пашинян в настоящее время пытается избавиться от внутреннего фактора, предприняв последнюю атаку на церковь, чтобы устранить фактор церкви и радикалов. Пашинян хочет построить государство, но церковь, которая заменяла для армян государство, не хочет отдать власть. Я думаю, это битва увенчается успехом для Пашиняна", - сказал Бабаоглу.

Бабаоглу подчеркнул стратегическую важность Зангезурского коридора, предполагаемого транзитного маршрута через Сюникский регион Армении, который вызвал интерес у мировых держав, включая Россию, США, Иран и Францию. Он предположил, что подписание мирного договора до Конференции ООН по климату (COP29) в Баку в ноябре этого года позволит Азербайджану и Армении обойти влияние этих внешних сил.

Эльхан Шахиноглу, глава исследовательского центра "Атлас", отметил в интервью Радио Азадлыг значительный прогресс в достижении мирного соглашения. "За последние месяцы на границе не было зафиксировано никаких инцидентов. В то же время в декабре был произведен обмен пленными, и была определена часть границы. В тексте мирного соглашения также содержится пункт о признании территориальной целостности друг друга двумя странами. Это положительные моменты", - заявил Шахиноглу.

Однако Шахиноглу также выделил ключевые препятствия, в частности, настойчивое требование Армении включить Алматинскую декларацию 1991 года в мирное соглашение, против чего возражает Азербайджан. Также сохраняются разногласия по поводу статуса Зангезурского коридора. Несмотря на эти трудности, Шахиноглу считает, что стороны достигли консенсуса на 90%.

И Бабаоглу, и Шахиноглу согласны с тем, что заключение мирного договора к лету, до COP29, имеет решающее значение. Шахиноглу предупредил о возможных последствиях, если подписание договора затянется: "Пашинян занимается полезной для нас работой и хочет укрепить миростроительство. Если Пашиняна сменит радикал, он захочет начать переговоры с нуля, а Азербайджан на это не пойдет. Это также может привести к новой войне", - предупредил он.