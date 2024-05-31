Состоялось заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией

В Риге состоялось третье заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией.

Переговоры прошли под председательством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Фариза Рзаева и заместителя госсекретаря МИД Анжейса Вилумсонса.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, были обсуждены вопросы стратегического партнерства, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной и гуманитарной сферах.

В центре обсуждений были также вопросы международной повестки дня, темы расширения сотрудничества в многосторонних форматах.

Кроме того, латвийская сторона была проинформирована о шагах, предпринятых Азербайджаном для установления прочного мира в регионе. Кроме того, был проведен обмен мнениями о минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, проводимых там восстановительных и строительных работах и возможностях сотрудничества с Латвией в этом направлении.