Состоялось заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией
Состоялось заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией
В Риге состоялось третье заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией.
Переговоры прошли под председательством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Фариза Рзаева и заместителя госсекретаря МИД Анжейса Вилумсонса.
Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, были обсуждены вопросы стратегического партнерства, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной и гуманитарной сферах.
В центре обсуждений были также вопросы международной повестки дня, темы расширения сотрудничества в многосторонних форматах.
Кроме того, латвийская сторона была проинформирована о шагах, предпринятых Азербайджаном для установления прочного мира в регионе. Кроме того, был проведен обмен мнениями о минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, проводимых там восстановительных и строительных работах и возможностях сотрудничества с Латвией в этом направлении.
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