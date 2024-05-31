В июне погода в Азербайджане будет близка к климатической норме
В июне погода в Азербайджане будет близка к климатической норме
В июне погодные условия и температурный режим в Азербайджане будут обычными для этого времени года, говорится в месячном прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.
Вместе с тем, в отдельные дни погодные условия будут нестабильными из-за воздействия циклонов из северных и западных регионов.
При этом, сильные конвективные воздушные потоки, образующиеся на фоне высокой температуры, создадут условия для кратковременных ливней, гроз и града преимущественно в горных и предгорных районах.
Среднемесячная температура воздуха и количество осадков будут близкими к климатической норме, а местами несколько превышать ее.
В начале июня ожидается усиление северо-западного ветра.
В горных и предгорных районах синоптики прогнозируют переменные осадки.
В Баку и на Апшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 23-25°, что близко и несколько выше климатической нормы. В ночное время среднемесячная температура составит 19-24°, днем 28-33° тепла. В отдельные дни воздух будет прогреваться до 35-38°.
Общество
-
- 31 май 2024, 16:45
Многолетние переговоры между Азербайджаном и Арменией по мирному договору достигли критического этапа, и, как сообщается, обе стороны пришли к согласию по основным принципам, оставив нерешенными лишь некоторые вопросы. Это мнение было высказано после встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы 10 мая, на которой министры "приветствовали прогресс в делимитации и достигнутые в этом отношении соглашения".
-
В последние недели река Кура вышла из берегов, что привело к обширным наводнениям в западном регионе Азербайджана. Особенно сильно пострадал Товузский район, где, как сообщается, были уничтожены гектары сельскохозяйственных культур.
-
Согласно отчету, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Азербайджан занял второе место по числу зарегистрированных случаев заболевания корью среди европейских стран.
-
- 30 май 2024, 14:55
31 мая в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются. Подует умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем повысится до +28+33 градусов.
Написать отзыв