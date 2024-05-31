В июне погода в Азербайджане будет близка к климатической норме

В июне погода в Азербайджане будет близка к климатической норме

В июне погодные условия и температурный режим в Азербайджане будут обычными для этого времени года, говорится в месячном прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.

Вместе с тем, в отдельные дни погодные условия будут нестабильными из-за воздействия циклонов из северных и западных регионов.

При этом, сильные конвективные воздушные потоки, образующиеся на фоне высокой температуры, создадут условия для кратковременных ливней, гроз и града преимущественно в горных и предгорных районах.

Среднемесячная температура воздуха и количество осадков будут близкими к климатической норме, а местами несколько превышать ее.

В начале июня ожидается усиление северо-западного ветра.

В горных и предгорных районах синоптики прогнозируют переменные осадки.

В Баку и на Апшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 23-25°, что близко и несколько выше климатической нормы. В ночное время среднемесячная температура составит 19-24°, днем 28-33° тепла. В отдельные дни воздух будет прогреваться до 35-38°.