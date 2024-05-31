Вслед за США и Германия разрешила Киеву бить по России немецким оружием

Правительство ФРГ дало разрешение Украине использовать поставляемое ей Германией оружие для нанесения ударов по целям на территории России, заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) 31 мая.

"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно корректируем нашу поддержку в соответствии с развитием военных действий", - сказал он.

По словам Хебештрайта, в последние недели Украина подвергалась нападениям, в частности, в Харьковской области , которые "готовились, координировались и осуществлялись" с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе. "Вместе мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений", - подчеркнул он.

Германия, которая занимает второе после США место по объему оказываемой Украине военной помощи, поставила в страну большое количество военной техники, включая тяжелую артиллерию и ракетные установки. Однако до сих пор Берлин отказывался разрешать Киеву использовать немецкое оружие для нанесения ударов по российским целям, опасаясь эскалации конфликта.

Выступая в пятницу в Праге, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США дасть согласие на использование поставляемого Украине оружия для ударов по российской территории. Он подчеркнул, что "Украина имеет право на самооборону, и это включает в себя право атаковать законные военные объекты на территории России".