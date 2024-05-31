Почему Франция обвиняет Азербайджан в дестабилизации ситуации в своих провинциях?

В результате неожиданного поворота международной дипломатии член Европейского парламента Франсуа Беллами обвинил Азербайджан в активной работе по дестабилизации ситуации на французских территориях. Обвинения Беллами прозвучали на фоне роста напряженности после недавних событий в Новой Каледонии и Французской Полинезии, на которые, по его словам, повлияли действия Азербайджана.

Опасения Беллами связаны с предполагаемым вмешательством Азербайджана в дела Новой Каледонии и возможными действиями во Французской Полинезии. По словам депутата Европарламента, Азербайджан вмешивается в дела Новой Каледонии, усугубляя недавние беспорядки и нестабильность. Беллами предупреждает, что Азербайджан сейчас нацелен на Французскую Полинезию, принимает у себя избранную делегацию Полинезии и поощряет дискуссии о деколонизации.

“Как долго государство позволит президенту Ильхаму Алиеву работать над разделением Франции?” - риторически спросил Беллами, подчеркивая серьезность ситуации, по его мнению.

Споры достигли новых высот 30 мая, когда в Баку состоялась конференция под названием "Право Французской Полинезии на деколонизацию – вызовы и перспективы". Мероприятие, в котором приняли участие депутаты от Французской Полинезии, было расценено как важный шаг Азербайджана в поддержку движения за деколонизацию. Французская газета Le Figaro сообщила, что визит полинезийской делегации в Баку состоялся на фоне обвинений в адрес Азербайджана за его роль в беспорядках в Новой Каледонии.

В ответ посольство Азербайджана в Париже опровергло какую-либо официальную причастность к конференции, призвав прекратить риторику о вмешательстве. Посольство подчеркнуло, что правительство не было инициатором мероприятия, позиционируя его как независимое мероприятие.

Дарманен, комментируя беспорядки в Новой Каледонии, заявил, что некоторые лидеры движения за независимость заключили соглашения с Азербайджаном. Однако Дарманен не представил конкретных доказательств в обоснование этих заявлений. Его высказывания были встречены решительным опровержением со стороны Министерства иностранных дел Азербайджана, которое назвало обвинения необоснованными.

Политический обозреватель Эльхан Шахиноглу предполагает, что эта напряженность проистекает из того, что он называет ошибочной политикой Франции. В интервью программе «Сложный вопрос» он отмечает, что до президентства Эммануэля Макрона между Францией и Азербайджаном были относительно конструктивные отношения. Шахиноглу указывает на явный фаворитизм Макрона по отношению к Армении, особенно во время Второй карабахской войны, как на поворотный момент. Визит Макрона в Армению в сочетании с отсутствием ответного визита в Азербайджан нарушили баланс и подогрели недовольство азербайджанцев.

Шахиноглу также обращает внимание на ряд провокационных инцидентов, включая несанкционированный визит кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в Ханкенди и антиазербайджанские резолюции, принятые французским парламентом. Акты вандализма в отношении культурных символов Азербайджана во Франции привели к дальнейшему обострению отношений.

В отместку Азербайджан использовал свои позиции в Движении неприсоединения, в которое входят 120 стран, для поддержки движений за деколонизацию на французских территориях. Создание Бакинской платформы рассматривается как попытка защитить права коренного населения заморских территорий Франции и Корсики.

Шахиноглу считает, что корректировка Францией своей политики на Южном Кавказе может проложить путь к деэскалации напряженности. Учитывая влиятельную роль Франции в Европейском союзе, укрепление отношений сотрудничества с Азербайджаном отвечает наилучшим интересам обеих стран.

“Укрепляющийся союз между Баку и Анкарой является важным фактором”, - говорит Шахиноглу, предполагая, что соперничество Франции с Турцией усиливает ее обеспокоенность действиями Азербайджана.

В то же время, обвинения в адрес Азербайджана высвечивают более широкие проблемы международного влияния и наследия колониализма.