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(9 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Депутаты Европарламент призвали к санкциям против азербайджанских чиновников

Председатель подкомитета Европарламента по правам человека Удо Буллманн,  глава делегации ЕП по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд и постоянный докладчик ЕП по Азербайджану Желяна Зовко 31 мая распространили «Совместное заявление о неослабевающем подавлении всех форм инакомыслия в Азербайджане».
 
«Мы осуждаем недавнее продление предварительного следствия в отношении доктора Губада Ибадоглу сверх одного года и продолжающееся его преследование по сфабрикованным обвинениям. Мы повторяем призыв Европейского парламента к властям Азербайджана немедленно прекратить все выдвинутые против него обвинения и разрешить ему выехать за границу для получения срочно необходимой медицинской помощи», - говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.

Депутаты ЕП также решительно осудили «продолжающееся подавление всех критических голосов и систематические злоупотребления правосудием в Азербайджане».
 «Арест Анара Мамедли видного правозащитника, руководителя Центра мониторинга выборов и обучения демократии и лауреата Премии Совета Европы Вацлава Гавела в области прав человека, 29 апреля по сфабрикованным обвинениям в контрабанде является еще одной яркой иллюстрацией неустанное подавление гражданского общества и всех несогласных. Это последовало за большой волной арестов журналистов немногих оставшихся независимых новостных агентств в Азербайджане, включая AbzasMedia, Kanal 13 и Toplum TV, а также их задержанием по надуманным обвинениям», - далее отмечают европарламентарии.

Они с сожалением констатируют,  что  «имея сегодня около 300 политических заключенных, Азербайджан считается одной из самых репрессивных стран в мире».

«Все политические заключенные должны быть освобождены, а все политически мотивированные обвинения должны быть немедленно сняты», - далее сказано в заявлении трех депутатов ЕП. 

«В свете ухудшения ситуации», они призывают Верховного представителя ЕС и Совет ЕС в соответствии с резолюциями  Европарламента  от 15 марта 2023 года, 14 сентября 2023 года и 25 апреля 2024 года  «наложить санкции на должностных лиц Азербайджана, причастных к серьезным нарушениям прав человека». 
 

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