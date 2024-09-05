Суд отклонил жалобу Бахруза Самедова на незаконный обыск в его квартире

Сабаильский районный суд Баку 5 сентября не удовлетворил жалобу исследователя Бахруза Самедова на проведение обыска в его квартире.

По информации из соцсетей, когда Самедова вели в зал суда, он выкрикнул: «Да здравствует мир! Да здравствует братство народов!».

Как сообщила Turan адвокат Зибейда Садыгова, обыск в квартире Самедова был проведен без решения суда. Защита просила суд признать незаконным протокол обыска и вернуть изъятые вещи. Однако суд не удовлетворил жалобу. Адвокат подаст аппеляцию.

21 августа в ходе обыска из квартиры Самедова были изъяты его компьютеры, телефоны, сертификация и книги.

Самедов был задержан 21 августа, спустя два дня суд арестовал его на 4 месяца по обвинению госизмене.

ЕС и ряд международных НПО осудили преследование Самедова, известного своими пацифистскими взглядами. Он также известен публикациями критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана в Западных СМИ и аналитических изданиях. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/.