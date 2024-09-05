Фото: Фарид Исмайлов
Суд отклонил жалобу Бахруза Самедова на незаконный обыск в его квартире
Сабаильский районный суд Баку 5 сентября не удовлетворил жалобу исследователя Бахруза Самедова на проведение обыска в его квартире.
По информации из соцсетей, когда Самедова вели в зал суда, он выкрикнул: «Да здравствует мир! Да здравствует братство народов!».
Как сообщила Turan адвокат Зибейда Садыгова, обыск в квартире Самедова был проведен без решения суда. Защита просила суд признать незаконным протокол обыска и вернуть изъятые вещи. Однако суд не удовлетворил жалобу. Адвокат подаст аппеляцию.
21 августа в ходе обыска из квартиры Самедова были изъяты его компьютеры, телефоны, сертификация и книги.
Самедов был задержан 21 августа, спустя два дня суд арестовал его на 4 месяца по обвинению госизмене.
ЕС и ряд международных НПО осудили преследование Самедова, известного своими пацифистскими взглядами. Он также известен публикациями критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана в Западных СМИ и аналитических изданиях. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/.
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