  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny50 C
  • Среда, 31 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(15 минут назад)
Суд отклонил жалобу Губада Ибадоглу  на  запрет телефонных разговоров с адвокатами

Суд отклонил жалобу Губада Ибадоглу  на  запрет телефонных разговоров с адвокатами

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Суд отклонил жалобу Губада Ибадоглу  на  запрет телефонных разговоров с адвокатами

В Наримановском районном суде 30 января состоялось рассмотрение жалобы на запрет на телефонные разговоры арестованного политика Губада Ибадоглу с адвоками.

Как сообщила адвокат Зибейда Садыгова,  политику запретили звонить из СИЗО своим адвокатам, хотя он подавал устные и письменные жалобы руководству СИЗО.

«Мы однажды подавали жалобу, ее не удовлетворили. Пришлось повторно обращаться в суд. Сегодня на процесс явился представитель СИЗО и утверждал, что обращений о телефонном разговоре не было. В таком случае, возникает вопрос, - почему мы c вами находимся здесь?», - сказала адвокат.

По ее словам, сам Ибадоглу также принимал участие в процессе. Тем не менее, суд не удовлетворил жалобу.

Получить комментарии в СИЗО, Пенитенциарной службе и следственном органе не удалось.

24 июля 2023  года Наримановский районный суд Баку арестовал Губада Ибадоглу на 3 месяца и 26 дней по обвинению в реализации фальшивых денег (ст. 204.3.1 УК Азербайджана), а также 167-3.1 (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали к освобождению Ибадоглу, признав его политзаключенным.

1 отзыв

  • Акпер

    2024-01-30

    Скоты. Убивают известного ученого

    Cavab ver

Написать отзыв

Политика

Azərbaycanın adı yenə rüşvət qalmaqalında? – Nahid Cəfərov Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей