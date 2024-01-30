Суд отклонил жалобу Губада Ибадоглу  на  запрет телефонных разговоров с адвокатами

В Наримановском районном суде 30 января состоялось рассмотрение жалобы на запрет на телефонные разговоры арестованного политика Губада Ибадоглу с адвоками.

Как сообщила адвокат Зибейда Садыгова, политику запретили звонить из СИЗО своим адвокатам, хотя он подавал устные и письменные жалобы руководству СИЗО.

«Мы однажды подавали жалобу, ее не удовлетворили. Пришлось повторно обращаться в суд. Сегодня на процесс явился представитель СИЗО и утверждал, что обращений о телефонном разговоре не было. В таком случае, возникает вопрос, - почему мы c вами находимся здесь?», - сказала адвокат.

По ее словам, сам Ибадоглу также принимал участие в процессе. Тем не менее, суд не удовлетворил жалобу.

Получить комментарии в СИЗО, Пенитенциарной службе и следственном органе не удалось.

24 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал Губада Ибадоглу на 3 месяца и 26 дней по обвинению в реализации фальшивых денег (ст. 204.3.1 УК Азербайджана), а также 167-3.1 (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали к освобождению Ибадоглу, признав его политзаключенным.