В рейтинге коррупции от Transparency İnternational Азербайджан занял 154 место
В рейтинге коррупции от Transparency İnternational Азербайджан занял 154 место
Международная организация Transparency İnternational обнародовала индекс стран по уровню коррупции за 2023 год. Этот рейтинг оценивает уровень коррупции в государственном секторе на основе мнений экспертов и предпринимателей.
В этом списке Азербайджан, как и в прошлом году, занял 154 место среди 180 стран.
Показатель каждой страны определяется на основе не менее трех источников, 13 опросов и исследований, посвященных проблеме коррупции. Сбор этих данных осуществляет ряд авторитетных организаций, включая Всемирный банк и Всемирный экономический форум. В источниках, используемых при подготовке Индекса, рассматриваются следующие проявления коррупции в государственном секторе:
* Взяточничество
* Нецелевое использование бюджетных средств
* Преобладание чиновников, использующих государственную должность для получения личной выгоды без боязни последствий
* Способность правительства сдерживать коррупцию в государственном секторе
* Чрезмерная бюрократизация в государственном секторе, способная создавать дополнительные возможности для коррупции
* Назначение на государственные должности по протекции
* Законодательство, требующее от государственных служащих раскрытия сведений об их доходах и потенциальных конфликтах интересов
* Юридическая защита для лиц, сообщающих о взятках и коррупции
* Узурпация власти узким кругом материально заинтересованных лиц
* Доступ к информации об общественно-политических проблемах и деятельности правительства.
Самыми некоррумпированными странами признаны: Дания, Финляндия, Новая Зенландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Германия, Люксембург.
Самыми коррупционными: Сомали, Венесуела, Сирия, Южный Судан, Йемен, Северная Корея, Никарагуа, Гаити, Гвинения, Туркменистан.
Армения заняла 62 место, Грузия - 49, Иран – 149, Турция - 115, Россия – 141.
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- Политика
- 30 январь 2024 14:54
Политика
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- 31 январь 2024, 13:22
31 января два проправительственных сайта (Qafqazinfo.az, Oxu.az) опубликовали вторую серию критических материалов в адрес интернет ресурсов Abzas-Media, Toplum.TV и Бакинской школы журналистики.
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Наблюдательная миссия БИПЧ ОБСЕ обнародовала промежуточный отчет о внеочередных президентских выборах в Азербайджане, назначеных на 7 февраля. В день, когда были объявлены досрочные выборы - 7 декабря, Азербайджан и Армения публично подтвердили намерение нормализовать отношения и вести переговоры о мирном договоре на основе уважения суверенитета и территориальной целостности.
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- 31 январь 2024, 10:32
Госдепартамент во вторник хранил молчание относительно планов возмездия Ирану за атаку на своих военных в Иордании. «Мы не собираемся сообщать о характере ответа или его времени", - заявил официальный представитель США Мэтью Миллер на брифинге в ответ на вопрос корреспондента TURAN, когда США могут начать ответную атаку.
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Шестое заседание Государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ двух стран состоится 31 января.
4 отзыв
Ruslan
2024-01-30
https://www.youtube.com/watch?v=zeXNsvkxNHg Коррупция: объясняю на котах | Коты Ходорковского
Акпер
2024-01-30
Узурпация власти узким кругом материально заинтересованных лиц, то есть алиевской семейкой. Это самый главный фактор нашего уродливого псевдогосударства. Позорище . 154-я позиция рядом с Сомали, Венесуелой, Сирией, и Туркменистаном. Иран и то выше нас
Ruslan
2024-01-30
Проблема даже глубже чем кажется власть уже вышла из области политики она превратилась в ОПГ Мафиозную структуру в прямоми смысле этого слово и поэтому они никогда не пойдут на честные выборы и для народа не будут служить и требовать от них справедливотсти это как горохом об стену они создали для себя страну внутри страны где законы не писаны и что хочешь то и делай и власть они не отдадут мирным путем наша власть похожа на власть Иблиса эти люди очень очень далеки от Аллаха...
Azer
2024-01-31
Просто позор....