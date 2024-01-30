В рейтинге коррупции от Transparency İnternational Азербайджан занял 154 место

В рейтинге коррупции от Transparency İnternational Азербайджан занял 154 место

В рейтинге коррупции от Transparency İnternational Азербайджан занял 154 место

Международная организация Transparency İnternational обнародовала индекс стран по уровню коррупции за 2023 год. Этот рейтинг оценивает уровень коррупции в государственном секторе на основе мнений экспертов и предпринимателей.

В этом списке Азербайджан, как и в прошлом году, занял 154 место среди 180 стран.

Показатель каждой страны определяется на основе не менее трех источников, 13 опросов и исследований, посвященных проблеме коррупции. Сбор этих данных осуществляет ряд авторитетных организаций, включая Всемирный банк и Всемирный экономический форум. В источниках, используемых при подготовке Индекса, рассматриваются следующие проявления коррупции в государственном секторе:

* Взяточничество

* Нецелевое использование бюджетных средств

* Преобладание чиновников, использующих государственную должность для получения личной выгоды без боязни последствий

* Способность правительства сдерживать коррупцию в государственном секторе

* Чрезмерная бюрократизация в государственном секторе, способная создавать дополнительные возможности для коррупции

* Назначение на государственные должности по протекции

* Законодательство, требующее от государственных служащих раскрытия сведений об их доходах и потенциальных конфликтах интересов

* Юридическая защита для лиц, сообщающих о взятках и коррупции

* Узурпация власти узким кругом материально заинтересованных лиц

* Доступ к информации об общественно-политических проблемах и деятельности правительства.

Самыми некоррумпированными странами признаны: Дания, Финляндия, Новая Зенландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Германия, Люксембург.

Самыми коррупционными: Сомали, Венесуела, Сирия, Южный Судан, Йемен, Северная Корея, Никарагуа, Гаити, Гвинения, Туркменистан.

Армения заняла 62 место, Грузия - 49, Иран – 149, Турция - 115, Россия – 141.