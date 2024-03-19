Суд продлил сроки предварительного заключения двух журналистов
Суд продлил сроки предварительного заключения двух журналистов
Сабаильский районный суд Баку 19 марта продлил сроки предварительного заключения руководителя Интернет-телевидения “Kanal 13” Азиза Оруджева и сотрудника этой медиаструктуры Шамо Эминова еще на два месяца. Об этом Turan сообщила супруга Азиза Оруджева Ламия Оруджева.
По ее словам, на решения суда будут поданы апелляционные жалобы.
«Меня сейчас в большой степени беспокоит здоровье Азиза. Никаких следственных действий не проводится, но срок ареста продлевается уже в третий раз», - сказала супруга.
В свою очередь, адвокат Шамо Эминова Алибаба Рзаев также указал на необоснованность продления срока ареста его подзащитного.
«Обвинение лишено каких-либо правовых оснований», - сказал Turan адвокат.
Напомним, что Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 г.и обвинен в незаконном строительстве и суд арестовал его на три месяца.
19 декабря ему было предъявлено новыое обвинение - по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК. Оруджеву грозит до 8 лет лишения свободы.
Азиз Оруджев уже был осужден в 2017 году на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве. В 2018 году Верховный суд пересмотрел наказание и отменил обвинение.
** Сотрудничающий с Kanal-13 журналист-фрилансер Шамо Эминов был задержан 22 декабря и арестовал на три месяца по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц» (статья 206.3.2 УК Азербайджана).
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