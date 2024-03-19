Глава Дашкесанского отделения ПНФА обвинен в незаконном обороте наркотиков
Глава Дашкесанского отделения ПНФА обвинен в незаконном обороте наркотиков
Глава Дашкесанского отделения ПНФА обвинен в незаконном обороте наркотиков
Глава Дашкесанского отделения партии Народного фронта Сахиб Мамедзаде задержан в качестве подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщила региональная группа пресс-службе МВД.
Представитель ведомства сказал, что дело ведет главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана.
Сестра задержанного Таджира Мамедзаде сообщила Turan, что она была очевидцем того, как ее брата схватили лица в масках.
«18 марта мы ехали в автомобиле КАМАЗ, на котором Сахид вез овец на горное пастбище. Машину остановили у полицейского поста, Сахида выволокли из машины и избивая посадили в другой автомобиль. Я пыталась снять происходящее на видео, но меня избили и отобрали телефон»б – сказала она.
В ПНФА считают, что Сахида Мамедзаде преследуют по политическим мотивам.
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