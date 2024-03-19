  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain70 C
  • Среда, 20 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
Глава Дашкесанского отделения ПНФА обвинен в незаконном обороте наркотиков

Глава Дашкесанского отделения ПНФА обвинен в незаконном обороте наркотиков

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава Дашкесанского отделения ПНФА обвинен в незаконном обороте наркотиков

Глава Дашкесанского отделения ПНФА обвинен в незаконном обороте наркотиков

Глава Дашкесанского отделения партии Народного фронта Сахиб Мамедзаде задержан в качестве подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщила региональная группа пресс-службе МВД.

Представитель ведомства сказал, что дело ведет главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана.

Сестра задержанного Таджира Мамедзаде сообщила Turan, что она была очевидцем того, как ее брата схватили лица в масках.

«18 марта мы ехали в автомобиле КАМАЗ, на котором Сахид вез овец  на горное пастбище. Машину остановили у полицейского поста,   Сахида  выволокли из машины и избивая посадили в другой автомобиль.  Я  пыталась снять происходящее на видео, но меня избили и отобрали телефон»б – сказала она.

В ПНФА считают, что Сахида Мамедзаде преследуют по политическим мотивам.

 

Написать отзыв

Политика

  • Апелляционный суд оставил активиста оппозиции под стражей Политика
    • 19 март 2024, 16:19

    Апелляционный суд оставил активиста оппозиции под стражей

    Бакинский апелляционный суд 19 марта отклонил жалобу активиста партии Народного фронта Эльнура Гасанова, который  просил перевести его под домашний арест.

    Читать далее
  • Хикмет Гаджиев проводит в Пекине встречи с официальными лицами Политика
    • 19 март 2024, 16:05

    Хикмет Гаджиев проводит в Пекине встречи с официальными лицами

    Помощник президента страны по внешней политике Хикмет Гаджиев находится в Китае. В своем аккаунте в Твиттер он сообщил о проведенных встречах с  замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном, с заместителем заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Чен Жу, президентом Шанхайской организации сотрудничества Ван Чао.

    Читать далее
  • Turan обратился к министру цифрового развития и транспорта Политика
    • 19 март 2024, 14:58

    Turan обратился к министру цифрового развития и транспорта

    Информационное агентство Туран обратилось  с письмом на имя министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева в связи с низким качеством интернет-услуг, оказываемых государственным провайдером Бакинтернет.

    Читать далее
  • Столтенберг призвал Ереван и Баку заключить мир Политика
    • 19 март 2024, 14:56

    Столтенберг призвал Ереван и Баку заключить мир

    Находящийся в Ереване Генсек НАТО Йенс Столтенберг, провел 19 марта встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Касаясь стабильности на Южном Кавказе, Столтенберг призвал Армению и Азербайджан достичь соглашения, которое проложит путь к нормализации отношений и прочному миру. «Это важно для евроатлантической безопасности, поскольку ситуация становится более опасной», — подчеркнул он и отметило, что «НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении, а также ее мирные устремления». Об этом говорится в пресс-релизе НАТО о содержании встречи.

    Читать далее

Yenidən Rusiya Prezidenti olan Putinin siyasəti dəyişəcəkmi? – Zərdüşt Əlizadə Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей