Глава Дашкесанского отделения ПНФА обвинен в незаконном обороте наркотиков

Глава Дашкесанского отделения партии Народного фронта Сахиб Мамедзаде задержан в качестве подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщила региональная группа пресс-службе МВД.

Представитель ведомства сказал, что дело ведет главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана.

Сестра задержанного Таджира Мамедзаде сообщила Turan, что она была очевидцем того, как ее брата схватили лица в масках.

«18 марта мы ехали в автомобиле КАМАЗ, на котором Сахид вез овец на горное пастбище. Машину остановили у полицейского поста, Сахида выволокли из машины и избивая посадили в другой автомобиль. Я пыталась снять происходящее на видео, но меня избили и отобрали телефон»б – сказала она.

В ПНФА считают, что Сахида Мамедзаде преследуют по политическим мотивам.