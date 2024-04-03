Суд вновь не освободил Алескера Мамедли

Бакинский апелляционный суд 3 апреля отклонил жалобу на отказ в переводе под домашний арест юридического учредителя Toplum TV Алескера Мамедли.

Как сообщил Turan адвокат Агиль Лаидж, в процессе участвовал и сам Мамедли.

«Он сказал, что перевод под домашний арест важен не столько для свободы, сколько для жизни. Он сказал, что уже чувствует увеличение опухоли щитовидной железы и задыхается», - сказал адвокат.

По его словам, Мамедли нуждается в срочном обследовании и лечении, однако у него все еще не взяты образцы для биопсии. «Наши обращения о переводе его хотя бы в Лечебное учреждение Минюста остаются безответными», - отметил Лайыдж.

В свою очередь, Насими Мамедли (брат Алескера Мамедли) выразил тревогу в связи с состоянием брата. “У него периодически бывают приступы удушья. Промедление с лечением может привести к разрастанию опухолей и метастазам, угрозе жизни», - отметил он.

Получить комментарии в Пенитенциарной службы и главном медицинском управлении минюста не удалось.

* Напомним, что 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.