  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny130 C
  • Четверг, 4 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 минут назад)
Суд вновь не освободил Алескера Мамедли

Суд вновь не освободил Алескера Мамедли

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд вновь не освободил Алескера Мамедли

Бакинский апелляционный суд 3 апреля отклонил жалобу на отказ в переводе под домашний арест юридического учредителя Toplum TV Алескера Мамедли.

Как сообщил Turan адвокат Агиль Лаидж, в процессе участвовал и сам Мамедли.

«Он сказал, что перевод под домашний арест важен не столько для свободы, сколько для жизни. Он сказал, что уже чувствует увеличение опухоли щитовидной железы и задыхается», - сказал адвокат.

По его словам, Мамедли нуждается в срочном обследовании и лечении, однако у него все еще не взяты образцы для биопсии. «Наши обращения о переводе его хотя бы в Лечебное учреждение Минюста остаются безответными», - отметил Лайыдж.

В свою очередь, Насими Мамедли (брат Алескера Мамедли) выразил тревогу в связи с состоянием брата. “У него периодически бывают приступы удушья. Промедление с лечением может привести к разрастанию опухолей и метастазам, угрозе жизни», - отметил он.

Получить комментарии в Пенитенциарной службы и главном медицинском управлении минюста не удалось.

* Напомним, что 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.

 

Написать отзыв

Политика

Türkiyədəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri. Nə dəyişəcək? – Şahin Cəfərli Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей