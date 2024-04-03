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(9 минут назад)
Суд продлил срок ареста активиста Ильхамиза Гулиева

Суд продлил срок ареста активиста Ильхамиза Гулиева

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд продлил срок ареста активиста Ильхамиза Гулиева

Ясамальский районный суд Баку продлил еще на 20 дней срок ареста активиста Ильхамиза Гулиева, сообщила Turan его адвокат Ровшана Рагимова.

По ее словам, предварительное следствие в отношении Гулиева завершено и ожидается направление дела для рассмотрения в суд. Адвокат указала на отсутствие процессуальных оснований для продления срока ареста.

«Суд никак не обосновал свое решение и мы считаем его необоснованным и подадим апелляционную жалобу», - отметила адвокат.

Гулиев был задержан 4 декабря 2023 г. и спустя два дня арестован на 4 месяца по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

По мнению правозащитников, истинной причиной ареста Гулиева стало его интервью Abzas Media, в котором он заявил, что полиция использует незадокументированные наркотики для фальсификации уголовных дел. Гулиев был представлен в интервью, как бывший сотрудник полиции. В прошлом он был неофициальным помощником следователя полиции.

Правозащитники признали Гулиева политзаключенным.

 

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