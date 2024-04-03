В Армении задержан «комендант» Ханкянди
В Армении задержан «комендант» Ханкянди (Обновлено)
Ряд армянских СМИ сообщили сегодня, что Служба нацбезопасности Армении задержала Саркиса Галстяна. Это один из армян, оставшихся в Карабахе после сентября 2023 года. Согласно некоторым армянским источникам, власти Азербайджана назначили его комендантом Ханкянди. Однако, на днях он вместе с женой вернулся в Армению и был сразу задержан в городе Горис. Служба нацбезопасности Армении не комментирует эти сообщения.
Напомним, что Галстян был одним из тех, кто призывал уехавших карабахцев вернуться и принять гражданство Азербайджана. Ранее армянские источники обвиняли его в давнем сотрудничестве с властями Азербайджана, называя предателем.
Перевезенному Красным Крестом 29 марта из Карабаха в Армению Саркису Галстяну предъявлено обвинение в шпионаже. В рамках уголовного дела Галстяну предъявлено обвинение в шпионаже, и он арестован, сообщил Следственный комитета Армении.
Вместе с Саркисом Галстяном в Армению переехала и его жена Маргарита Шахназарян.
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