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(9 минут назад)
В Армении задержан «комендант» Ханкянди

В Армении задержан «комендант» Ханкянди

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Армении задержан «комендант» Ханкянди (Обновлено)

Ряд армянских СМИ сообщили сегодня, что Служба нацбезопасности Армении задержала  Саркиса Галстяна. Это  один из армян, оставшихся в Карабахе после сентября 2023 года. Согласно некоторым армянским источникам, власти Азербайджана назначили его комендантом Ханкянди.  Однако, на днях он вместе с женой вернулся в Армению и был сразу задержан в городе Горис.  Служба нацбезопасности Армении не комментирует эти сообщения.

Напомним, что Галстян был одним из тех, кто призывал уехавших карабахцев вернуться и принять гражданство Азербайджана. Ранее армянские источники обвиняли его в давнем сотрудничестве с властями Азербайджана, называя предателем.

Перевезенному Красным Крестом 29 марта из Карабаха в Армению Саркису Галстяну  предъявлено обвинение в шпионаже. В рамках уголовного дела Галстяну предъявлено обвинение в шпионаже, и он арестован, сообщил  Следственный комитета Армении.

Вместе с Саркисом Галстяном в Армению переехала и его жена Маргарита Шахназарян.

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